Меленковский вор тащил иконы и спутниковые приемники

СЕГОДНЯ 13:20 2018-12-24T13:22:53+03:00

В дома он проникал, снимая двери с петель

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В начале декабря в меленковскую полицию обратилось сразу три владельца частных домов. Один заявил, что у него украли спутниковый приемник, другой недосчитался иконы и креста, у третьего украли юбилейные монеты и нетбук.

Побывавшие на месте краж полицейские обратили внимание на то, что вор ломал замки у дверей и снимал их с петель. Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что общий ущерб составил 22 тысячи рублей.

Через некоторое время полицейские задержали подозреваемого в кражах. Им оказался 37-летний местный житель. Признавшись в кражах, молодой человек заявил, что пытался продать украденное. Часть похищенного удалось вернуть хозяевам.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.