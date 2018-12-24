2018-12-24T13:12:51+03:00
Происшествия

Во Владимирской области ожидается сильный снег

Стихия накроет центральные и восточные районы региона
Алексей СУХОВ
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По прогнозу Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – сегодня, 24-го декабря, до конца дня в центральных и восточных районах области ожидается сильный снег.

Областное управление МЧС предупреждает, что из-за снегопада повышаются риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с ДТП, возникновением заторов на дорогах, отключениями света в населённых пунктах и нарушением в работе других систем жизнеобеспечения. Возможны провалы ветхих кровель зданий..

Спасатели просят по возможности не выходить на улицу, не оставлять машины под рекламными конструкциями. Стоит также сократить количество поездок на личном транспорте, воздержаться от поездок на нём на дальние расстояния.

При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).

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