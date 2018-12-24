2018-12-24T13:04:24+03:00
Звезды

Владимирский театр кукол поставил спектакль "Пастушка и Трубочист"

Премьера состоялась 22 декабря
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта Владимирского областного театра куколфото с официального сайта Владимирского областного театра кукол
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Владимирский областной театр кукол снова приглашает вас в волшебную сказку. В минувшую субботу прошла премьера спектакля «Пастушка и Трубочист» по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена в постановке главного режиссера театра Марины Протасовой.

Сюжет сказки открывается здесь бережно и изыскано, динамично, весело и неожиданно. Что делать, если сейчас XIX век, а вы – хрупкие фарфоровые фигурки на полке в богатом доме? Ведь всё это богатство – ничто по сравнению с любовью, смелостью следовать зову сердца, ничто по сравнению с огромным прекрасным миром, полным чудес и опасностей, открытий и приключений.

В спектакле оживают стоящие на полке в старинном шкафу фарфоровые фигурки Пастушки и Трубочиста. Влюбленные решают сбежать со шкафа, спустившись по резной ножке стола. Однако мир для них оказывается слишком велик, а испытание любовью – большой трудностью. Но это – самая добрая сказка, а значит, все непременно кончится хорошо.

Посмотреть спектакль можно будет 4 и 5 января.

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