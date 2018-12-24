Пловчиха из Коврова завоевала «серебро» на международном турнире

СЕГОДНЯ 12:51 2018-12-24T12:51:48+03:00

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21-22 декабря в Санкт-Петербурге прошел международный турнир по плаванию «Кубок Владимира Сальникова». На турнир съехались более 300 лучших спортсменов из 14 стран. В числе участников - действующие мировые рекордсмены, победители и медалисты Олимпийских игр, чемпионатов Мира и Европы.

На соревнования были аккредитованы члены сборной команды России по плаванию и их тренеры. Ковровская пловчиха Анастасия Авдеева приехала на соревнования со своим наставником Заслуженным тренером России С.П. Федоровым.

Анастасия выиграла серебряную медаль на своей коронной дистанции 200 метров на спине. Спортсменка уступила лишь рекордсменке России на этой же дистанции Дарье Устиновой.