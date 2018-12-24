2018-12-24T12:06:05+03:00
Общество

Во Владимире обнаружили опасную шаурму

Фастфуд готовили с множеством нарушений
Ирина Мальцева
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О некачественной шаурме, которую готовили в павильоне «Вкус Востока» на проспекте Строителей, в региональное управление Роспотребнадзора сообщил один из владимирцев. Проверка, проведенная специалистами, подтвердила его правоту: в павильоне не было водоснабжения и не возможности обработать сырье и инвентарь, в помещении царила антисанитария – в углах лежала грязь. Повсюду вперемешку лежали вещи продавцов и средства уборки, санитарная обработка не проводилась, а на мясо и другие продукты не нашлось документов, подтверждающих их качество. Индивидуальному предпринимателю теперь придется заплатить штраф – пять тысяч рублей.

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