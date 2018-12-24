Вещание радио "Комсомольская правда -Владимир" на FM-волнах временно приостановлено

СЕГОДНЯ 10:44 2018-12-24T10:44:57+03:00

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В радиоприемниках владимирцев на любимой волне 104.3, на которой вещает радио "Комсомольская правда-Владимир"- шипение.

Дело в том, что в ночь с четверга на пятницу в здании, где расположен наш передатчик, произошел пожар. В результате этого пострадали кабели, питающие оборудование радиостанции. Однако наша редакция работает: пока нет вещания на FM-волнах, но услышать нас можно в инернете.

На сайте fm.kp.ru выбирайте город Владимир (вероятно, что он определится автоматически) - и слушайте любимые программы и свежие выпуски новостей. Мы делаем все возможное, чтобы поскорее вернуть привычное многим вещание на FM-волнах. До встречи у радиоприемников!