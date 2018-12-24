Командир ивановского ОМОНа так и не стал главой владимирской Росгвардии
Причина решения московского начальства не известна
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Командир ивановского ОМОНа Алексей Степанов так и не был назначен на пост главы владимирской Росгвардии. Об этом сообщает телеграмм-канал "Владимир Владимирович".
По данным источника, руководитель федеральной Росгвардии Виктор Золотов все же подписал указ о назначении Степанова руководителем владимирской Росгвардии, но через несколько дней отменил назначение.
Отметим, ранее главой владимирской Росгвардии была Алфия Мокшина, отстраненная от должности из-за возбужденного против нее уголовного дела.