Командир ивановского ОМОНа так и не стал главой владимирской Росгвардии

СЕГОДНЯ 10:28 2018-12-24T10:28:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Командир ивановского ОМОНа Алексей Степанов так и не был назначен на пост главы владимирской Росгвардии. Об этом сообщает телеграмм-канал "Владимир Владимирович".

По данным источника, руководитель федеральной Росгвардии Виктор Золотов все же подписал указ о назначении Степанова руководителем владимирской Росгвардии, но через несколько дней отменил назначение.

Отметим, ранее главой владимирской Росгвардии была Алфия Мокшина, отстраненная от должности из-за возбужденного против нее уголовного дела.