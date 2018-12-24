2018-12-24T09:59:28+03:00
Общество

Филиал «Владимирэнерго» обеспечил электроснабжение заводского цеха в Меленковском районе

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Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» выполнили технологическое присоединение к электросети цеха стального литья литейно-механического завода «Литмаш-М» в г. Меленки Владимирской области.

Электроснабжение крупного научно-технического объединения осуществляется от подстанции 110/35/10 кВ «Меленки», находящейся в зоне ответственности производственного отделения «Ковровские электрические сети» Владимирэнерго. Предприятию предоставлено 2 МВт дополнительной мощности.

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Технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности филиала «Владимирэнерго». Оно включает полный комплекс мероприятий по реконструкции и строительству энергообъектов. Выполняя свои обязательства по техприсоединению к сетям крупных промышленных объектов и производственных площадок, объектов малого и среднего бизнеса, компания вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития и создает благоприятные условия для улучшения инвестиционного климата в регионе.

Энергетики напоминают, что по всем вопросам, касающимся техприсоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья и Приволжья» по бесплатному номеру 8-800-100-33-00. Также получить информацию о технологическом присоединении и заключить договор можно в любом из шести офисов обслуживания потребителей филиала «Владимирэнерго»: во Владимире, Александрове, Петушках, Гусе-Хрустальном, Коврове и Муроме. Подать заявку на присоединение к сетям также можно на портале электросетевых услуг ПАО «Россети».

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