2018-12-24T09:56:49+03:00
Общество

Более 87 тысяч потребителей обратились за услугами в филиал «Владимирэнерго» за 11 месяцев 2018 года

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» подвели итоги работы с потребителями за 11 месяцев 2018 года
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Сервисы электросетевой компании продолжают пользоваться спросом у населения и организаций Владимирской области. Об этом свидетельствуют более 87 тысяч обращений, поступивших в филиал.

Наибольшей популярностью продолжает пользоваться услуга технологического присоединения к электрическим сетям – более 22 тысяч обращений касалось этого направления деятельности энергокомпании. Остальные обращения связаны с техническим обслуживанием электросетевых объектов (свыше 18 тысяч обращений), передачей (свыше 4 тысяч обращений) и отключением электрической энергии (свыше 18 тысяч обращений), а также другими вопросами. Также 629 обращений было связано с оказанием дополнительных услуг.

Специалисты энергокомпании на постоянной основе проводят работы по повышению качества и удобства предоставляемых услуг. На сегодняшний день потребители имеют возможность обратиться во «Владимирэнерго» любым удобным для себя способом. Так, в обозначенный период из более чем 87 тысяч обращений, около 74 тысяч обращений были направлены потребителями заочно (через Контакт-центр МРСК Центра и Приволжья, интернет-приемную, почту), остальные поданы в ходе визитов в офисы обслуживания потребителей филиала.

Дополнительную информацию о предоставляемых филиалом «Владимирэнерго» услугах можно получить по телефону прямой бесплатной линии энергетиков 8-800-100-33-00, на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в офисах обслуживания потребителей филиала, расположенных в городах: Александров, Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром и Центре обслуживания потребителей, расположенном по адресу: город Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 91.

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