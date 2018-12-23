2018-12-23T16:45:53+03:00
Общество

С 1 января выплата пособий по социальному страхованию будет осуществляться по новому

Теперь они не зависят от банкротства предприятия
Алексей СУХОВ
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Теперь уплата страховых взносов на обязательное социальное страхование будет осуществляться страхователем в полном объёме, без уменьшения на сумму расходов по страховому обеспечению.

Страховые выплаты работникам предприятий будут производить на основании предоставленных работодателем сведений, необходимых для назначения соответствующего вида пособия. Способ перечисления работник указывает отдельным заявлением. Выплаты производятся даже если организация или предприятие находятся в состоянии банкротства. Речь идет о таких выплатах, как:

- пособие по временной нетрудоспособности,

- пособие по беременности и родам,

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности,

- единовременное пособие при рождении ребёнка,

- ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет,

- оплату дополнительного отпуска пострадавшему на производстве.

Всю информацию можно получить на сайте Владимирского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (www.fss33.ru) или по телефонам - 8(4922)53-23-68; 53-38-71, 53-41-80.

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