2018-12-23T14:27:19+03:00
Общество

Ковровская школа получила имя Героя России

Школа №22 теперь носит имя Геннадия Сергеева
Алексей СУХОВ
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Ковровская школа №22 получила имя Героя России Геннадия Сергеева. За это решение проголосовали ученики. Голосование прошло в рамках школьного референдума.

Геннадий Сергеев служил в двух самых известных в России отрядах спецназа – "Вымпел" и "Альфа". В Ковровской школе он не учился. Москвич Геннадий Сергеев получил образование в московской гимназии №1852. С Ковровом же его связывает служба. Здесь он проходил срочную службу с 1982 по 1984 год. 4 октября 1993 года, когда танки пошли в наступление на Белый дом, где располагался Верховный Совет, Борис Ельцин отдал приказ спецназовцам из "Альфы" и "Вымпела" штурмовать здание. Однако командование спецназа госбезопасности нарушило это распоряжение, отказавшись расстреливать неугодных президенту политиков и их сторонников.

У Геннадия Сергеева в тот день продолжался отпуск, но офицер, узнав о происходящем, приехал на работу. К Белому дому в составе группы он направился разведать обстановку и был сражен пулей снайпера, спасая жизнь другого солдата.

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