В Коврове под утро тушили поликлинику
Загорелся национальный диагностический центр "НДЦ-Ковров"
предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.
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23 декабря в 5.08 в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в здании поликлиники по адресу: город Ковров, улица Еловая дом 5.
По этому адресу располагается национальный диагностический центр НДЦ-Ковров. Его специалисты занимаются магнитно-резонансной томографией. Как сообщают в МЧС, общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 8 единиц техники, 25 человек.
Причины пожара устанавливаются. Одной из версий называют замыкание проводки.