2018-12-23T11:38:45+03:00
Общество

В Коврове под утро тушили поликлинику

Загорелся национальный диагностический центр "НДЦ-Ковров"
Алексей СУХОВ
Поделиться:
предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.
Изменить размер текста:

23 декабря в 5.08 в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в здании поликлиники по адресу: город Ковров, улица Еловая дом 5.

По этому адресу располагается национальный диагностический центр НДЦ-Ковров. Его специалисты занимаются магнитно-резонансной томографией. Как сообщают в МЧС, общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 8 единиц техники, 25 человек.

Причины пожара устанавливаются. Одной из версий называют замыкание проводки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ковровская школа получила имя Героя России
На открытие новогодней ярмарки во Владимире Дед Мороз приехал на мотоцикле
Собинская и Меленковская районные больницы получили 2 передвижных ФАПа
В Собинке не смогли открыть недавно построенную школу из-за того, что нет денег на мебель
В аварии в Александровском районе пострадали четыре человека
Владимирские студенты поздравили детей заключенных
В аварии в Суздальском районе погибли два человека
Владимирская область вошла в проект «Производительность труда и поддержка занятости» на 2019 год
В Киржаче пройдет концерт, посвященный Валерию Халилову
Во Владимирской области повышение коммунальных платежей сведено к минимуму
Гусевчане традиционно собрали новогоднюю елку из машин
Владимир Сипягин собирается проехать на общественном транспорте, чтобы узнать о проблемах людей
Губернатор Владимир Сипягин встретился с лучшими школьниками Владимирской области