В Коврове под утро тушили поликлинику

СЕГОДНЯ 11:38 2018-12-23T11:38:45+03:00

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23 декабря в 5.08 в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в здании поликлиники по адресу: город Ковров, улица Еловая дом 5.

По этому адресу располагается национальный диагностический центр НДЦ-Ковров. Его специалисты занимаются магнитно-резонансной томографией. Как сообщают в МЧС, общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 8 единиц техники, 25 человек.

Причины пожара устанавливаются. Одной из версий называют замыкание проводки.