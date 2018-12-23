На открытие новогодней ярмарки во Владимире Дед Мороз приехал на мотоцикле

СЕГОДНЯ 10:37 2018-12-23T10:37:46+03:00

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На открытие Новогодней ярмарки, которое состоялось 22 декабря на Соборной площади, пришли более 3000 горожан и гостей города.

Многие ожидали главного события ярмарки - приезда Деда Мороза со Снегурочкой. Главный волшебник зимы вместе со своей внучкой сменили оленей на настоящие мотоциклы. Обоих привезли в колясках мотоциклов. Дед Мороз спрыгнул со своего железного коня и отправился водить хороводы, петь песни и танцевать со всеми гостями праздника. А потом на сцене началась новогодняя дискотека.

А в пятницу открылся каток на Пушкинском бульваре. За вечер каток посетило 3500 жителей и гостей города. Прошли веселые конкурсы и танцевальные разминки. Ярмарка и каток будут работать все январские праздники. Так что время посетить их у владимирцев еще есть.