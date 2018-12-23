Собинская и Меленковская районные больницы получили 2 передвижных ФАПа

СЕГОДНЯ 08:55 2018-12-23T08:55:25+03:00

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Это очередные поставки за счет средств федерального бюджета. Мобильные медпункты оснащены электрокардиографом, тонометром, экспресс-анализаторами для определения уровней сахара и холестерина и другой медицинской техникой.

Осенью этого года в учреждения здравоохранения региона уже была первая поставка мобильных медицинских комплексов за счет средств федерального бюджета. По одному передвижному ФАПу получили Александровская, Кольчугинская и Юрьев-Польская районные больницы. Кроме того, в Гусь-Хрустальную городскую больницу поставлен передвижной флюорограф. На эти цели в общей сложности выделено 49,2 миллиона рублей.

В ноябре и декабре передвижной флюорограф уже совершил 13 выездов по Гусь-Хрустальному району, преодолев в пути около 800 километров. Диагностический комплекс побывал в поселках Тасинский Бор, Анопино, Иванищи, а также в деревнях Нармуч, Тихоново, Аббакумово, Вашутино, Неклюдово и Семеновка. В результате было обследовано более 600 жителей отдаленных территорий.