В Собинке не смогли открыть недавно построенную школу из-за того, что нет денег на мебель

СЕГОДНЯ 08:49 2018-12-23T08:49:47+03:00

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Иногда бывает и так, что само здание построят, но на его обустройство денег не хватит. В Собинке последний год усиленными темпами велось строительство новой школы на 1000 мест. Строители хотели сдать объект раньше положенного срока, и им это удалось. Вместо 20 января 2019 года объект сдали в декабре.

Но учиться дети там в этом году не смогут. Да и в следующем году учеба начнется не раньше, чем власти закупят мебель и учебники. Дело в том, что сейчас денег на это нет. Областная администрация обещала в следующем году направить на этицели 300 миллионов рублей.

Напомни, что собинская школа состоит из трех корпусов. В центре находится общий корпус с актовым залом, а по бокам его подпирают корпусы для старших и начальных классов. Помимо этого на территории школы будет располагаться стадион, беседки и гараж для школьных автобусов.