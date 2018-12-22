В аварии в Александровском районе пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 17:37 2018-12-22T17:37:47+03:00

Один из них – 5-летний ребенок

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22 декабря около 11.00 на 41-ом километре трассы «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики» внедорожник «Тойота Ленд Крузер» врезался в машину «Киа Рио». От удара она влетела в легковушку «Киа Сид», ехавшей по встречке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

В аварии пострадали водитель «Кио Рио» 1987 года рождения, 31-летняя пассажирка машины и 5-летний ребенок. Все они с травмами различной степени тяжести находятся в больнице. 41-летняя пассажирка «Ленд Крузера» получила помощь амбулаторно.