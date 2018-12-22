Владимирская область вошла в проект «Производительность труда и поддержка занятости» на 2019 год

СЕГОДНЯ 10:00 2018-12-22T10:00:52+03:00

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Минэкономразвития РФ утвердило список регионов, включенных в проект «Производительность труда и поддержка занятости» на 2019 год. В него вошли 15 регионов, в том числе и Владимирская область.

Все регионы, вошедшие в проект, получат возможность к льготным кредитам под 1% на техническое перевооружение. Кроме того, регионы получат доступ к грантам на научно-исследовательские работы от «Сколково» (до 300 миллионов рублей), а также к ряду налоговых преференций. Кроме того, предприятия, участвующие в региональных программах, могут воспользоваться адресной поддержкой в оптимизации производственных процессов и переобучением сотрудников по лучшим мировым методологиям повышения производительности.

При отборе регионов для попадания в проект, Минэкономразвития оценивало потенциал экономики региона в несырьевых отраслях. Кроме того, оценивалось качество подготовки региональных программ.