В Киржаче пройдет концерт, посвященный Валерию Халилову

СЕГОДНЯ 21:15 2018-12-21T21:15:56+03:00

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25 декабря в Киржаче состоится концерт, посвященный памяти главного военного дирижера, который вместе с другими участниками ансамбля имени Александрова два года назад погиб в авиакатастрофе.

Владимирский русский оркестр станет гостем этого большого мероприятия. Коллектив освоил большой и разнообразный репертуар для военно-духовых оркестров. На вечере памяти прозвучат известные песни и мелодии из репертуара ансамбля им.Александрова. Ожидается, что среди почетных гостей будут семья знаменитого музыканта, друзья и соратники, а также высокие гости - представители министерств и ведомств.

Мероприятие пройдет на базе Киржачской детской школы искусств. Кроме Владимирского русского оркестра в концерте задействованы артисты, которые в разные годы служили в ансамбле имени Александрова: Заслуженный артист России Дмитрий Быков, Заслуженный артист России Андрей Романов и лауреат всероссийских и международных конкурсов Георг Эннарис, а также приглашенный солист Ростислав Кулешов.