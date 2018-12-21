Во Владимирской области повышение коммунальных платежей сведено к минимуму

СЕГОДНЯ 21:00 2018-12-21T21:00:05+03:00

Установленная максимальная планка должна быть не более 1,7 процента к уровню декабря 2018 года

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С 1 января произойдёт первый этап роста коммунальных платежей. Установленная максимальная планка должна быть не более 1,7 процента к уровню декабря 2018 года. Во Владимирской области рост цен не превысит этот барьер.

С 1 июля произойдёт второй этап повышения стоимости коммунальных услуг. В области предельное увеличение коммунальных платежей составит в среднем 1,96 процента. Это будет ниже среднероссийского показателя (2,4 процента).

По муниципальным образованиям области изменение платежей за коммунальные услуги сложится по-разному. В первую очередь, это обусловлено разницей в тарифах поставщиков услуг отопления, водоснабжения и водоотведения.

Однако маскимальный рост платежей (выше 4 процентов) произойдет:в Муроме,Карабаново, Струнино, посёлках Балакирево и Краснопламенское, в Камешково и Собинке, Колокшанском сельском поселении, в Петушинском, Ковровском и Суздальском районах (за исключением посёлка Вольгинский, Ивановского сельского поселения и Селецкого сельского поселения).