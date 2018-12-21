2018-12-21T17:19:25+03:00
Общество

Владимир Сипягин собирается проехать на общественном транспорте, чтобы узнать о проблемах людей

Губернатор Владимирской области собирается сделать это в 2019 году
Алексей СУХОВ
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Во время проведения акции "Губернаторский дневник", который делается совместно между "Комсомольской правдой-Владимир" и администрацией Владимирской области губернатор 33 региона Владимир Сипягин сказал победителям, что хотел бы узнать больше о реальных проблемах людей. Для этого он даже готов прокатиться в общественном транспорте.

- Я и раньше ездил в троллейбусах и автобусах, - заявил он. - Сейчас это делаю, конечно же, реже ввиду занятости. Но думаю вновь прокатиться в общественном транспорте. Так я смогу больше узнать о проблемах людей. В этом году я точно этого сделать не успею, но вот в 2019 году... Почему бы и нет.

Финал акции "Губернаторский дневник" состоялся 21 декабря. Его победители - лучшие ученики региона - смогли в неформальной обстановке побеседеовать с Владимиром Сипягиным и задать ему несколько вопросов.

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