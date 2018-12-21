2018-12-21T17:19:42+03:00
Общество

Губернатор Владимир Сипягин встретился с лучшими школьниками Владимирской области

"Комсомольская правда-Владимир" и областная администрация подвела итоги акции "Губернаторский дневник"
Алексей СУХОВ
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Владимир Сипягин подписал дневники отличникамВладимир Сипягин подписал дневники отличникамФото: Сергей МОРКОВКИН
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Акция "Губернаторский дневник" прошла в четвертый раз. Главным призом для лучших школьников Владимирской области было чаепитие с Губернатором и возможность задать ему вопросы.

В этот раз ребята общались с Владимиром Сипягиным. Юноши и девушки, мальчишки и девчонки не стушевались и задавали губернатору вполне взрослые вопросы. Они касались проблемы нехватки льготных лекарств, отсутствия тротуаров на пути к сельским и городским школам, а также состоянию школ в регионе вообще. Владимир Сипягин даже поставил задачу провести своеобразный аудит региональных школ. Кроме того, губернатор расписался в дневниках у ребят и сфотографировался с ними на память.

Победителей акции было 18 человек. Их отбирали в течение девяти месяцев (с сентября 2017 года по май 2018 года). Каждый месяц двое лучших учеников, набравших больше всего пятерок по всем предметам, награждались дипломами акции, а также получали право на встречу с главой региона.

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