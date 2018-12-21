2018-12-21T13:22:05+03:00
Звезды

В Центре ИЗО можно увидеть "театральные" картины

В областном центре открывается выставка Юрия Галдина
Алексей СУХОВ
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В Центре изобразительного искусства откроется выставка художника Юрия Галдина.

Родился художник в Сочи, в семье актрисы и музыканта. Потом Германия. Школу закончил в Воронеже. С 1992 по 1976 гг. – студент театрально-декорационного отделения Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого.

Юрием Галдиным лично был создан и в 1990 году открыт уникальный Музей моря, представляющий ихтиофауну Охотского и Берингова морей.

С 2008 по 2016 гг. – Главный художник Магаданского музыкального и драматического театра. За свою творческую деятельность Юрий Галдин поставил более 20 спектаклей.

На первой выставке во Владимире, куда он переехал два года назад, автор представит более 40 произведений. Живописные портреты, пейзажи. Один из главных героев его произведений – Дом. Обязательно живой, одушевленный. То счастливый, то ранимый. Дом у Галдина – это характер, это настроение, это состояние…

На выставке также есть эскизы театральных декораций, костюмов, афиши постановок.

Выставка открыта до 13 января.

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