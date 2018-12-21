Студенты Владимирской области могут выиграть зарубежные стажировки

СЕГОДНЯ 13:04 2018-12-21T13:04:35+03:00

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Движение ЭКА приглашает студентов Владимирской области принять участие во всероссийских экологических квестах и внедрить в своих вузах “зеленые” практики. Победителей ждет членство в Ассоциации зеленых вузов России, поездка в Москву на всероссийский студенческий слет в марте 2019 года и участие в стажировках в Индии и США.

Студенты могут присоединиться к квестам: «Разделяй с нами» (внедрение раздельного сбора отходов в вузах),«Лесомания» (формирование ответственного и бережного отношения к лесам и обучение навыкам разумного выбора и использования продукции из древесины).

Участникам квестов предстоит выполнить ряд увлекательных и несложных командных заданий. Квесты продлятся до 28 февраля.

10 команд-лидеров каждого из квестов получат экопризы и будут приглашены в Москву на общероссийский студенческий экологический слет в марте 2019 года. Участников слета ждет интенсивная 3-дневная образовательная программа от экспертов-практиков и лидеров крупных экопроектов.