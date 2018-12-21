2018-12-21T12:56:30+03:00
Звезды

Детские духовые оркестры из Владимирской области выступили в Музее Победы

Музей Победы провел первый концерт в рамках Международного фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы».
Алексей СУХОВ
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В Музее Победы выступили детские музыкальные коллективы из разных регионов России – Владимирской области, Москвы, Московской области и других. Зрителям представили музыкальные номера в исполнении оркестров духовых и ударных инструментов, уникальное барабанное шоу, а также дефиле группы мажореток (девушки в военной форме, которые принимают участие в параде).

Среди выступавших - детский духовой оркестр и группа мажореток ДК «Ершово», оркестр духовых и ударных инструментов КДЦ «Озёры», образцовый коллектив ансамбль барабанщиц «Озерчанка», оркестр духовых и ударных инструментов и хореографическая группа ДШИ (г. Юрьев Польский Владимирская область).

Музей Победы учредил Международный фестиваль детско-юношеского творчества «Журавли Победы». Фестиваль направлен на популяризацию среди молодежи лучших музыкальных произведений народного, классического и эстрадного искусства нашей страны, а также на поддержку молодых талантливых исполнителей.

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