Роспотребнадзор оштрафовал Владимирводоканал за вонючую воду в Добром

СЕГОДНЯ 12:52 2018-12-21T12:52:08+03:00

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Хотя вода в кранах жителей Октябрьского и Фрунзенского районов Владимира уже нормальная, специалисты Роспотребнадзора продолжают контролировать ситуацию. Всего было проведено больше 1000 исследований. Воду проверяют на наличие химикатов, удобрений, нефтепродуктов, тяжелых металлов и их солей, а также на бактериолгическое загрязнение и на наличие вирусов: энтеровирусов, ротавирусов, норовирусов, вируса гепатита А. Пробы на анализы отправлены в «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». Воду для анализа брали и из реки Нерль, и со станций водозабора, а также в «точках раздачи» - детском саду №71, в двух колонках на водопроводных линиях и других потребителей.

Владимирцы могут успокоиться: по результатам лабораторных исследований качество питьевой воды соответствует гигиеническим нормативам. Пить можно.

Тем не менее, в отношении Владимирводоканала идет административное расследование по факту нарушения санитарных требований к качеству поставляемой питьевой воды. Составлены протоколы как за поставку некачественной воды, так и за предоставления неполного объема материалов лабораторных исследований и испытаний, свидетельствующих о несоответствии качества воды установленным требованиям. Проще говоря, в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области анализы плохой воды не передавались.

Материалы направлены в прокуратуру и Следственное управление Следственного комитета по Владимирской области для принятия мер, в том числе по выявлению источника загрязнения реки Нерль.