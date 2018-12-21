2018-12-21T12:45:47+03:00
Общество

Губернатор Владимир Сипягин: "Нужно устранить дефицит кадров и ускорить внедрение цифровых технологий в здравоохранение"

Глава региона ознакомился с работой ряда учреждений здравоохранения, расположенных во Владимире
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено администрацией Владимирской областифото предоставлено администрацией Владимирской области
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20 декабря Владимир Сипягин провёл расширенную рабочую встречу с медицинской общественностью.

- Развитие региона возможно только при условии эффективно работающей системы здравоохранения. А это - обеспечение естественного роста численности населения, повышение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, внедрение цифровых технологий, – подчеркнул губернатор. - А также необходимость преодоления кадрового дефицита медработников.

Планируется предпринять ряд мер для сокращения времени ожидания в очереди, упрощения процедуры записи на приём к врачу.

Губернатор поручил разработать план мероприятий для усиления борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также назрела необходимость активного внедрения инновационных медицинских технологий, создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям и подросткам.

Особое внимание будет уделено деятельности врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, использованию мобильных медицинских комплексов.

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