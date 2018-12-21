2018-12-21T12:30:46+03:00
Звезды

Маленьких владимирцев приглашают на новогодний спектакль в библиотеку

Представление пройдет в микрорайоне Доброе
Алексей СУХОВ
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Скоро наступит самый долгожданный праздник всех детей и взрослых — Новый год.

Центральная городская библиотека (Суздальский проспект, д. 2) приглашает ребят и их родителей окунуться в волшебную предпраздничную атмосферу и принять участие в новогоднем представлении «Зимняя круговерть».

В нарядном зале с красавицей-елкой закружится хоровод из сказочных героев. Вас ждет встреча с Бабой Ягой, Лисой, Котом и тремя поросятами. А как же Дед Мороз и Снегурочка? Они обязательно появятся, но не сразу. Чтобы Дед Мороз и Снегурочка пришли на праздник, нужна помощь всех гостей и, конечно же, волшебство!

Начало - в 16 часов. Вход - свободный.

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