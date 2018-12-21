2018-12-21T11:44:17+03:00
Происшествия

Владимирец украл фонарный столб и "спалился" на камерах

Как он сам объяснил, столб он хотел продать
Артем Бердник
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..Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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В середине декабря в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратился представитель одного кафе, который сообщил о том, что из их заведения украли фонарный столб стоимостью 5 тысяч рублей.

Вор просто забрался в подсобное помещение и украл оттуда полуторометровую конструкцию. Правда «спалился» на камерах видеонаблюдения этого заведения.

По кадрам видео полицейские быстро вычислили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний владимирец. Столб, по его словам, он хотел продать.

Имущество вернули владельцам, а вот похитителя столб ждет суд. Было возбуждено уголовное дело.

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