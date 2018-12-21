2018-12-21T11:34:52+03:00
Общество

Во Владимире появилась международная служба такси UBER

До 8 января пассажирам обещают скидку 80%
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Во Владимир пришел один из крупнейших перевозчиков-агрегаторов такси - американская компания UBER. Сервис Uber Russia запущен во Владимире 21 декабря. Система работы такая же, как у других агрегаторов типа Яндекс.Такси и Gett Taxi. Пользователь вызывает машину через интернет со стационарного компьютера или в мобильном приложении, агрегатор находит водителя, готового выполнить заказ, и передает ему заявку. Мобильное приложение Uber Russia, также как и других агрегаторов, можно скачать в App Store и Google Play.

Uber Russia автоматически определяет местоположение пользователя и отправляет заказ тому водителю, который может приехать быстрее всего.

Во Владимире действуют тарифы uberX - стандартное такси эконом-класса, и UberSELECT - такси бизнес-класса. Платить можно после поездки наличными водителю или банковской картой в приложении — сумма спишется автоматически в конце пути. Стоимость поездки указывается заранее, еще при вызове машины, и не увеличивается, даже если пришлось объезжать пробку.

Владельцы сервиса обещают, что до 8 января 2019 года пользователи могут получить скидки на поездки до 80% — для этого нужно вызвать машину через Uber Russia, указав конечную точку маршрута.

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