Ночью в гостинице "Золотое кольцо" загорелся подвал

СЕГОДНЯ 10:33 2018-12-21T10:34:23+03:00

Изменить размер текста: A A

21 декабря в 1.55 пожарным сообщили о пожаре в гостинице "АМАКС Золотое кольцо". Сотрудники гостиницы сообщали, что в подвале все задымлено.

На место сразу же отправились подразделения Владимирского пожарно-спасательного гарнизона. Через четыре минуты (в 1.59) у гостиницы уже стояли первые расчеты. Спасатели оперативно эвакуировали 70 человек. В подвале, к счастью, было мало людей. Никто не погиб. Лишь 25-летний мужчина с диагнозом отравление угарным газом был отправлен в БСП города Владимира.

В результате пожара сгорела внутренняя отделка и имущество подвального помещения на общей площади 15 квадратных метров. Пожар был потушен в 2.10. Причина пожара устанавливается. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекалось 66 человек, 25 единиц техники, в том числе от МЧС – 43 человека, 16 единиц техники.