Энергетики Владимирэнерго повысили надежность электроснабжения потребителей Владимирской области

СЕГОДНЯ 10:03 2018-12-21T10:18:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В ноябре текущего года реконструировано более 38 км воздушных линий электропередачи в ряде сельских населённых пунктов: Овсянниково, Загорье и Муромцево Судогодского района, Федоровка Собинского района, Мосино Суздальского района, Курбатово, Маринкино, Ратьково, Ельцы, Кошелево, Ильинское и Сергиевка Киржачского района, Лачуги, Глубоково, Молодино, Елисейково и Таратино Петушинского района, Большое Кузьминское Кольчугинского района, Крестниково Ковровского района, Исаевка Александровского района и Жары Селивановского района.

Для повышения надёжности, качества электроснабжения потребителей и снижения технологических потерь голый провод на воздушных линиях электропередачи энергетики заменили на более надежный, долговечный и безопасный – самонесущий изолированный провод большего сечения, а также установили более 1030 железобетонных опор вместо деревянных.

За подобную проделанную работу по повышению надежности электроснабжения энергетиков филиала «Владимирэнерго» благодарят жители и администрация Андреевского сельского поселения Александровского района.

В текущем году энергетики филиала «Владимирэнерго» реконструируют 679 км линий электропередач 0,4-10 кВ. Все мероприятия, включенные в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Владимирэнерго» 2018 года, нацелены на расширение возможностей для подключения новых потребителей, уменьшение аварийности на энергообъектах, а также на снижение уровня износа основных фондов филиала.