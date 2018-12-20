2018-12-20T20:50:28+03:00
Общество

Рождественская ярмарка во Владимире изменит движение транспорта и ограничит парковку

Временные знаки появятся на улице Музейной на участке от Большой Московской до Подбельского
Ольга МАКАРОВА
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Во время проведения «Рождественской ярмарки во Владимире» а именно с 21 декабря 2018 года по 13 января 2019 года в областном центре появятся временные дорожные знаки, которыке изменят движение транспорта в городе. Об этом сообщает сайт мэрии города. Знаки, ограничивающие остановку всезх машин, кроме автобусов, будут установлены на улице Музейной на участке от улицы Большой Московской до улицы Подбельского. То есть число парковок в новогодние праздники, которых в центре города и так мало, сократится.

Стоянки для туристического транспорта организуют в районе Лыбедской магистрали напротив дома №35 по улице Луначарского. Заезд на стоянку пи этом будет разрешен с Лыбедской магистрали при движении от улицы Усти-на-Лабе к перекрестку с улицей Батурина.

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