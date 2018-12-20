Пьяная жительница Юрьев-Польского без водительских прав улетела в кювет, а затем объявила машину в розыск

20 Дек. 18:15 2018-12-20T18:15:25+03:00

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В начале декабря в юрьев-польскую полицию обратилась 37-летняя женщина, рассказавшая, что у нее украли машину «ВАЗ – 11730». Проведя проверку полицейские обнаружили, что ее машина находится на штраф-стоянке.

Позже выяснилось, что машина туда попала после того, как ее хозяйка будучи пьяной улетела в кювет. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС узнали что женщина еще летом была лишена прав.

После совершенного ДТП, желая избежать ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и без водительского удостоверения, женщина решила сообщить в полицию о вымышленном преступлении.

Против нее было заведено уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления.