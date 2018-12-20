2018-12-20T16:06:03+03:00
Общество

21 декабря в парке Пушкина откроется каток

Дети и студенты катаются бесплатно
Вероника ПАНИНА
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Официальное открытие самого большого открытого катка во Владимире состоится 21 декабря в 18-00. Каток залит на Пушкинском бульваре от памятника Рублеву до монумента князя Владимира, как и в прошлом году.

Во время церемонии открытия гостей ждет праздничная программа с музыкой, необычными световыми эффектами, веселыми конкурсами.

График работы катка:

в выходные и праздничные дни: с 11-00 до 22-00 (технический перерыв с 16-00 до 17-00);

31 декабря: с 11-00 до 20-00 (технический перерыв с 16-00 до 17-00);

1 января: с 01-00 до 04-00, с 12-00 до 22-00 (технический перерыв с 16-00 до 17-00);

2-8 января: с 11-00 до 20-00 (технический перерыв с 16-00 до 17-00).

Стоимость билета — 20 рублей без ограничения времени. Бесплатно катаются дети до 18 лет и студенты при предъявлении студенческого билета. Дети до 3 лет на каток не допускаются. Дети до 10 лет могут кататься только под присмотром взрослых. Очень желательно наличие шлема, но он не обязателен. Залог за использования ячейки камеры хранения - 50 рублей.

Прокат коньков — 100 руб/час, залог за прокат коньков: 1500 руб. - за взрослые коньки, 1000 руб. - за детские коньки. Никакие документы в залог не принимаются.

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