2018-12-20T14:32:20+03:00
Экономика

Доходы бюджета Владимирской области возрастут на 7,7%

67% расходов казны пойдет на социальную сферу
Артём Черепанов
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Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области приняли во втором чтении бюджет региона. Его доходы с учетом дополнительных поступлений составят 61,7 миллиарда рублей, что на 7,7% больше, чем в бюджете на 2018 год.

Более половины (67%) средств областной казны пойдет на социальную сферу. 15,5 миллиарда рублей заложено на образование, 11,6 миллиарда - на здравоохранение. Кроме того, с 1 января 2019 года на 5% увеличатся все меры соцподдержки граждан (выплаты многодетным семьям, ветеранам, труженикам тыла, жертвам политических репрессий и другим категориям граждан).

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