Покровский завод биопрепаратов скрывал доходы, чтобы не платить налоги

20 Дек. 14:06 2018-12-20T14:06:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту сокрытия доходов АО "Покровский завод биопрепаратов" в особо крупном размере.

Счета завода были блокированы, так как завод имел налоговую задолженность в размере около 29 миллионов рублей. Чтобы обойти это ограничение, прежний директор предприятия использовал схему вывода денежных потоков из-под госконтроля через счета третьих лиц. С мая по октябрь 2018 года он скрыл около 10 миллионов рублей.

Следственный комитет по Владимирской области отмечает, что в октябре 2018 года у завода сменилось руководство. Новый директор погасил налоговые долги. Потому следствие оценивает действия прежнего руководителя.