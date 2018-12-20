2018-12-20T13:35:49+03:00
Общество

На выставке в Гороховце можно увидеть новогодние икебаны и изделия из джутовой нити

Проект сплотил 35 авторов
Алексей СУХОВ
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В Арт-салоне Дома Канонникова начала свою работу выставка «Рождественский подарок». Выставка посвящена самым любимым в нашей стране праздникам, прихода которых с нетерпением ждут все от мала до велика - Новый год и Рождество.

Проект сплотил 35 авторов, которые сотрудничают с Гороховецким историко-архитектурным музеем уже не первый год. На выставке представлены художественные работы, вышивка и украшения из бисера, деревянная резьба, вязанные, шитые и валяные изделия, фотоработы.

Новогодние икебаны, изделия из джутовой нити и в технике дэкупаж, глиняные и фетровые игрушки дополняют выставку особым колоритом. Каждая работа по-своему интересна и обладает своим неповторимым почерком.

В преддверии зимних праздников Арт-салон приглашает гороховчан и гостей города получить порцию теплого и радостного настроения, которое при желании можно унести с собой, чтобы сделать себе и своим близким памятный подарок.

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