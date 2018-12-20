2018-12-20T13:30:44+03:00
Звезды

Актеры театра драмы выступят на сцене Центра классической музыки

Владимирцы увидят необычный музыкальный спектакль со спецэффектами
Алексей СУХОВ
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21 декабря владимирцев ждет грандиозный совместный проект Владимирского театра драмы и солистов Центра классической музыки

В постановке музыкального спектакля задействованы актеры – Анна Лузгина и Александр Аладышев, солистка ЦКМ Светлана Балашова, Владимирский Губернаторский симфонический оркестр и Владимирский камерный хор под управлением Артема Маркина, видеоконтент от фирмы «Юла Проджектс» (Санкт-Петербург) и световое шоу.

«Поэтория» Родиона Щедрина - произведение для чтеца, солирующего женского голоса, смешанного хора и симфонического оркестра. Это сочинение исполнится впервые во Владимирской области.

Для этого произведения Родион Щедрин избрал стихи Андрея Вознесенского. Светлана Балашова исполнит партию народного женского голоса.

Звучание музыки будет сопровождаться видео и световыми эффектами. Это выльется в органичный музыкальный спектакль.

Начало - в 18.30. Цена билета - 300-400 рублей.

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