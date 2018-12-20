Владимирцы смогут пройти онлайн-тест на здоровье

20 Дек. 13:14 2018-12-20T13:14:27+03:00

И даже выиграть умные часы

Изменить размер текста: A A

На платформе «Мое Здоровье» стартовала всероссийская акция «Онлайн-профилактика», которая продлится до 31 января.

Принять участие в проекте может любой желающий – для этого нужно пройти тестирование. Тест включает 26 вопросов, составленных врачами общей практики. По результатам каждому участнику предоставляется персональный список обследований, входящих в перечень бесплатных услуг по полису ОМС. Также они получают рекомендации по посещению врачей, сдаче анализов и прохождению диагностики.

Среди участников, прошедших тест на платформе, будут разыграны умные часы Apple Watch для контроля здоровья.

Организаторы акции планируют за счет тестирования и пропаганды здорового образа жизни увеличить количество людей, проходящих диспансеризацию, повысить процент выявления социально значимых заболеваний.