Владимирцы смогут пройти онлайн-тест на здоровье
На платформе «Мое Здоровье» стартовала всероссийская акция «Онлайн-профилактика», которая продлится до 31 января.
Принять участие в проекте может любой желающий – для этого нужно пройти тестирование. Тест включает 26 вопросов, составленных врачами общей практики. По результатам каждому участнику предоставляется персональный список обследований, входящих в перечень бесплатных услуг по полису ОМС. Также они получают рекомендации по посещению врачей, сдаче анализов и прохождению диагностики.
Среди участников, прошедших тест на платформе, будут разыграны умные часы Apple Watch для контроля здоровья.
Организаторы акции планируют за счет тестирования и пропаганды здорового образа жизни увеличить количество людей, проходящих диспансеризацию, повысить процент выявления социально значимых заболеваний.