Губернатор Владимирской области встретился с новым директором ВСМЗ
Владимир Сипягин обсудил со Светланой Мельниковой перспективы дальнейшей работы музея
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19 декабря губернатор Владимирской области Владимир Сипягин встретился с директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Стороны обсудили планы музея по дальнейшей работе.
Владимир Сипягин пожелал коллективу ВСМЗ успехов в новом году и ответил стремление музея использовать новые методики работы, сохраняя традиции.
В ведении Владимиро-Суздальского музея-заповедника находится 56 памятников архитектуры, восемь из которых включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.