Губернатор Владимирской области встретился с новым директором ВСМЗ

20 Дек. 13:03 2018-12-20T13:03:49+03:00

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19 декабря губернатор Владимирской области Владимир Сипягин встретился с директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Стороны обсудили планы музея по дальнейшей работе.

Владимир Сипягин пожелал коллективу ВСМЗ успехов в новом году и ответил стремление музея использовать новые методики работы, сохраняя традиции.

В ведении Владимиро-Суздальского музея-заповедника находится 56 памятников архитектуры, восемь из которых включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.