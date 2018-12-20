2018-12-20T13:03:49+03:00
Общество

Губернатор Владимирской области встретился с новым директором ВСМЗ

Владимир Сипягин обсудил со Светланой Мельниковой перспективы дальнейшей работы музея
Артём Черепанов
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19 декабря губернатор Владимирской области Владимир Сипягин встретился с директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Стороны обсудили планы музея по дальнейшей работе.

Владимир Сипягин пожелал коллективу ВСМЗ успехов в новом году и ответил стремление музея использовать новые методики работы, сохраняя традиции.

В ведении Владимиро-Суздальского музея-заповедника находится 56 памятников архитектуры, восемь из которых включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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