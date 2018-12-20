На Музейной улице поставят временные дорожные знаки

20 Дек. 12:56 2018-12-20T12:56:48+03:00

Останавливаться машинам там будет нельзя

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Для безопасности дорожного движения во время проведения Рождественской ярмарки с 21 декабря по 13 января появятся изменения в организацию дорожного движения.

- Временные дорожные знаки, ограничивающие остановку транспортных средств, кроме автобусов, будут установлены в на улице Музейной на участке от улицы Большой Московской до улицы Подбельского. - сообщают в мэрии.

Рекомендуется выбирать место стоянки туристического транспорта в районе Лыбедской магистрали напротив дома №35 по улице Луначарского. Заезжать на стоянку можно будет с Лыбедской магистрали при движении от улицы Усти-на-Лабе к перекрестку с улицей Батурина.