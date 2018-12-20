2018-12-20T11:28:37+03:00
Общество

С 1 января во Владимире вырастут тарифы

Губернатор Владимир Сипягин подписал соответствующее постановление
Алексей СУХОВ
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14 декабря губернатор Владимир Сипягин подписал постановление "О предельных индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги". в нем прописано, насколько в общем вырастут коммунальные счета в отдельных города Владимирской области в 2019 году.

Тарифы в следующем году вырастут два раза - с 1 января и с 1 июля. Документ состоит из 157 страниц, на которых расписаны тарифы во всех муниципальных образованиях и сельских поселениях. Во Владимире, исходя из документа, тарифы вырастут на 5,7 процента. Сначала 1 января счета вырастут на 1,7 процента. А летом тарифы проиндексируют еще на 4 процента.

Теперь осталось узнать, как конкретно вырастут счета за тепло, газ, воду и так далее. Конкретные цифры появятся чуть позднее.

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