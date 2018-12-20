2018-12-20T10:59:49+03:00
Происшествия

Мошенница «кинула» владимирских пенсионеров на 350 тысяч рублей

Она обменивала обычные деньги на билеты банка приколов
Артем Бердник
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ноябре и декабре текущего года в УМВД России по городу Владимиру поступило несколько обращений пожилых граждан, что их обманула мошенница. Пенсионеры рассказали, что к ним домой приходила якобы сотрудница социальной службы и рассказывала о проводимой "денежной реформе", убеждая, что нужно срочно менять «старые» деньги на «новые». Граждане доверились лже-сотруднице и обменялись, а когда она ушла, обнаружили, что она им оставила билеты банка приколов. Общая сумма ушерба превысила 350 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска довольно быстро нашли подозреваемую. Ей оказалась 49-летняя жительница соседнего региона. Сейчас полицейские выясняют, не могла ли она еще кого-нибудь «кинуть». Женщина была заключена под стражу, возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рождественская ярмарка во Владимире изменит движение транспорта и ограничит парковку
Пьяная жительница Юрьев-Польского без водительских прав улетела в кювет, а затем объявила машину в розыск
21 декабря в парке Пушкина откроется каток
Tele2 дарит терабайт трафика покупателям 4G-смартфонов Samsung во Владимире
Доходы бюджета Владимирской области возрастут на 7,7%
Покровский завод биопрепаратов скрывал доходы, чтобы не платить налоги
На выставке в Гороховце можно увидеть новогодние икебаны и изделия из джутовой нити
Актеры театра драмы выступят на сцене Центра классической музыки
Владимирцы смогут пройти онлайн-тест на здоровье
Губернатор Владимирской области встретился с новым директором ВСМЗ
На Музейной улице поставят временные дорожные знаки
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
С 1 января во Владимире вырастут тарифы
Неуловимый владимирский предприниматель-мошенник Фролов получил три года колонии
Новый гендиректор ВСМЗ встретилась с митрополитом Евлогием
Гостеприимные жители Владимирской области "приютили" 28 иностранцев
Во Владимирской области проиндексируют пенсии на 7 процентов
В Гороховце следователи вычислили убийцу по окурку и следам обуви
Главный волшебник страны приедет в Доброград
В Муроме стартует международный турнир по хоккею
Муромскую ферму оштрафовали на четыреста тысяч рублей
Владимирец обманул двадцать пять сахалинцев
Владимирводоканал послали в баню
В 2018 году во Владимирской области из аварийного жилья переселено 285 человек
Владимирский депутат предложил перенести Госдуму в Суздаль