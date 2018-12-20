Мошенница «кинула» владимирских пенсионеров на 350 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:59 2018-12-20T10:59:49+03:00

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В ноябре и декабре текущего года в УМВД России по городу Владимиру поступило несколько обращений пожилых граждан, что их обманула мошенница. Пенсионеры рассказали, что к ним домой приходила якобы сотрудница социальной службы и рассказывала о проводимой "денежной реформе", убеждая, что нужно срочно менять «старые» деньги на «новые». Граждане доверились лже-сотруднице и обменялись, а когда она ушла, обнаружили, что она им оставила билеты банка приколов. Общая сумма ушерба превысила 350 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска довольно быстро нашли подозреваемую. Ей оказалась 49-летняя жительница соседнего региона. Сейчас полицейские выясняют, не могла ли она еще кого-нибудь «кинуть». Женщина была заключена под стражу, возбуждено уголовное дело за мошенничество.