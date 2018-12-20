Неуловимый владимирский предприниматель-мошенник Фролов получил три года колонии

СЕГОДНЯ 10:47 2018-12-20T10:47:57+03:00

Он поставлял некачественное масло в детские сады и больницы

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Предприниматель Станислава Фролов следующие три года проведет в колонии общего режима. Приговор вынес Ленинский районный суд города Владимира.

Следственный комитет по Владимирской области сообщает, что с декабря 2016 по июнь 2017 года Станислав Фролов заключил госконтакты на поставку сливочного масла в социальные учреждения области. По условиям контрактов, оно должно соответствовать требованиям ГОСТа. Однако Фролов поставлял в детские сады и больницы некачественное масло, чем нанес бюджету ущерб в размере около 6 миллионов 100 тысяч рублей.

Следователи допросили 100 свидетелей из 12 регионов страны, провели 28 судебных экспертиз, оценили несколько тысяч документов. Дело рассмотрено в особом порядке. 25 соцучреждениям возвращены потраченные на некачественное масло деньги.

Напомним, мошенничество Станислава Фролова широкой огласке придала экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова.