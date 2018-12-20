2018-12-20T10:20:06+03:00
Общество

Новый гендиректор ВСМЗ встретилась с митрополитом Евлогием

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
Артём Черепанов
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Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова встретилась с митрополитом Евлогием. Руководители обменялись подарками и обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия. Оно будет вестись в рамках предложенной Минкультом РФ и Патриаршим советом по культуре концепции согласительных комиссий.

"Музей и церковь в ближайшее время будут совместно трудиться над проектом празднования в 2024 году 1000-летия Суздаля. Идею Владимирской и Суздальской епархии канонизировать святителя Илариона, митрополита Суздальского и Юрьевского (XVII в.), музей горячо поддержал и готов помочь в предоставлении научно-исследовательских материалов", - сообщает пресс-служба ВСМЗ.

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