Новый гендиректор ВСМЗ встретилась с митрополитом Евлогием

СЕГОДНЯ 10:20 2018-12-20T10:20:06+03:00

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Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова встретилась с митрополитом Евлогием. Руководители обменялись подарками и обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия. Оно будет вестись в рамках предложенной Минкультом РФ и Патриаршим советом по культуре концепции согласительных комиссий.

"Музей и церковь в ближайшее время будут совместно трудиться над проектом празднования в 2024 году 1000-летия Суздаля. Идею Владимирской и Суздальской епархии канонизировать святителя Илариона, митрополита Суздальского и Юрьевского (XVII в.), музей горячо поддержал и готов помочь в предоставлении научно-исследовательских материалов", - сообщает пресс-служба ВСМЗ.