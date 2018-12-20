Гостеприимные жители Владимирской области "приютили" 28 иностранцев

СЕГОДНЯ 09:49 2018-12-20T09:49:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В декабре текущего года отделом дознания возбуждены уголовные дела в отношении жителей области за фиктивную постановку на учет иностранцев.

Как сообщает пресс-служба УМВД, с сентября по ноябрь 2018 года 53-летняя ковровчанка направила в районный отдел по вопросам миграции 12 уведомлений о приезде иностранцев, однако не предоставила им жилье.

Аналогичным образом нарушили законодательство 44-летний местный житель, который "приютил" 8 человек, и 43-летний ковровчанин, который "принял" 6 граждан среднеазиатских государств.

В Петушинском районе 64-летний житель оформил только двух человек и также не выделил мест для ночлега.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.Устанавливаются дополнительные факты подозреваемых.