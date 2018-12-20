Во Владимирской области проиндексируют пенсии на 7 процентов

СЕГОДНЯ 09:47 2018-12-20T09:47:21+03:00

В среднем она вырастет почти на тысячу рублей

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С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05 процента. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 87,24 рубля.

В настоящее время среднее значение пенсии по Владимирской области - 13 200 рублей. В среднем она вырастет на 930 рублей 60 копеек. Пенсии во Владимирской области ниже среднероссийских показателей. В России ее среднегодовой размер составит 15,4 тысячи рублей.

При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии. Чем выше приобретённые у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.