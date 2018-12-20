2018-12-20T08:56:35+03:00
Происшествия

В Гороховце следователи вычислили убийцу по окурку и следам обуви

Он зарезал своего знакомого
Артём Черепанов
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Гороховецкий районный суд вынес приговор 35-летнему местному жителю Евгению Кольве. Его признали виновным в убийстве знакомого. В колонии строгого режима он проведет 10,5 лет.

Убийство совершено в августе 2018 года. В тот день Кольва зашел в гости к приятелю, с которым работал на приемке металла. Товарищи выпили, между ними произошел конфликт. Кольва ударил 56-летнего хозяина дома в лицо, тот упал и ударился головой о печь и пол. Тогда преступник вынул из брюк приятеля ремень и привязал его левую руку к ножке стола, затем нанес ему ножом не менее 23 ударов в различные части тела, после чего скрылся.

На месте преступления были найдены окурки и следы от ботинок. Вычислить убийцу удалось по оставленным на окурках следам пальцев.

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