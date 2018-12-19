Главный волшебник страны приедет в Доброград

19 Дек. 19:21 2018-12-19T19:21:26+03:00

А вот свой визит в Суздаль Дед Мороз отменил

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Дед Мороз из Великого Устюга на днях должен был посетить суздальский Кремль, однако визит по непонятным причинам отменился. Но унывать владимирцам не стоит. Ведь волшебник все равно приедет в 33-регион - только в Доброград. Встечать его стоит 23 декабря.

С песнями, танцами и хороводами гости встретят Дедушку и его верных добрых помощников. Дед Мороз поможет украсить елку и зажечь на ней огни, поздравит гостей с наступающим Новым годом, споет вместе с детьми свою любимую песню, подарит подарки, пообщается с гостями Доброграда и примет участие в театрализованном представлении.

В программе мероприятия запланированы ярмарочные гуляния, интерактивные конкурсы и народные забавы, а кульминацией праздника станет развлекательное шоу «Резиденция Деда Мороза в Доброграде», которое подарит настоящий праздник детям и взрослым.

На протяжении всего мероприятия: катание на лошадях и хаски. катание на банане, прокат лыж и коньков, пейнтбольный тир.

Начало программы в 11.30. Вход свободный!