В Муроме стартует международный турнир по хоккею

19 Дек. 19:14 2018-12-19T19:14:36+03:00

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20 декабря в городе на Оке стартует международный турнир по хоккею «LAMMIN CUP 2018».

Соревнования пройдут среди команд ребят 2007 года рождения. На катке ледового дворца «Кристалл» за первенство поборются хоккеисты из Мурома, Санкт-Петербурга, Рыбинска, Нижнего Новгорода, Минска и Киева.

В день открытия соревнований муромский «Кристалл» встретится на льду с минской «СДЮШОР», а после – с киевлянами из «Ukraine Selects».

Соревнования будт идти до 22 декабря. Пожелаем нашим землякам удачи!